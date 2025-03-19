Брехня: «Репортери без кордонів» зафіксували в Україні 8 440 випадків порушення свободи слова за рік»

Такий відеозвіт організації поширюють російські Telegram-канали і боти у соцмережах Х та Instagram.

Насправді: це відео – підробка. Ролика з такими даними немає ані на офіційному сайті «Репортерів без кордонів» (RSF), ані у соціальних мережах організації, зазначають фактчекери «Укрінформ».

російські пропагандисти змонтували відео із зображень, які можна знайти у відкритому доступі, а логотип RSF додали за допомогою графічного редактора.

До слова, остання новина RSF датується 17 березня 2025 року і там йдеться про порушення прав співробітників Агентства з глобальних медіа США (USAGM) у світі й зокрема ув'язнених медійників у країнах поза межами США.

Так, найбільш ворожими країнами до представників USAGM є білорусь, росія, Китай, Північна Корея, Камбоджа, Лаос і Вʼєтнам. Про Україну в матеріалі немає жодних згадок.

Мета цього фейку – розповсюдити кремлівський наратив про «відсутність свободи слова та вільної преси в Україні».

Джерело: https://t.me/spravdi/45588

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