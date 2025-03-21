Брехня: «росіяни збили над Сумською областю український F-16»

Про це пишуть російські ЗМІ з посиланням на «воєнкора» юрія котєнка.

Насправді: цю «переможну» інформацію пропагандисти кремля вигадали, про що свідчить заява президента України Зеленського.

- Додаткові F-16 прилетіли в Україну. росіяни брешуть, що вони щось там збили, нічого вони не збили. А хороша новина – кілька літаків F-16 прилетіли в Україну, – сказав він під час спілкування з журналістами 19 березня.

Джерело: https://t.me/spravdi/45615

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