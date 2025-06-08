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Брехня: «Італійського журналіста на рік відсторонили від ефірів за сумніви у “офіційній версії” подій у Бучі»

Брехня: «Італійського журналіста на рік відсторонили від ефірів за сумніви у “офіційній версії” подій у Бучі»

Таке повідомлення поширили російські «Вести» з посиланням на колишнього журналіста італійської телекомпанії Rai Марка Іннаро.

Насправді: Жодного імені відстороненого журналіста Іннаро не навів, а згаданий сюжет у мережі не існує. Немає жодного підтвердження того, що подібний матеріал узагалі виходив.

Якщо б такий сюжет справді існував і його прибрали, кремлівська пропаганда обов’язково б його зберегла й розкрутила. На це звернув увагу фактчекінговий проєкт видання The Insider.

Більше того, сумнівні аргументи Іннаро про нібито «занадто сильно окостенілі тіла» суперечать фактам: The New York Times опублікували супутникові знімки, які доводять, що тіла на вулицях Бучі з’явилися ще за кілька тижнів до того, як місто звільнили ЗСУ.

Це — ще один приклад спроб дискредитації доказів російських злочинів в Україні шляхом вигаданих «альтернативних версій», які не мають жодного підґрунтя.

Джерело: https://t.me/spravdi/47143

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