Брехня: «в крамницях України продають бісквіти «Барні» з ведмедиком у військовій формі та пультом управління БпЛА»
«Так дітей готують до мобілізації у майбутньому»
Це фото поширюють роспропагандистські Telegram-канали.
Насправді: «мобілізаційних» бісквітів «Барні» в Україні немає, на офіційних сторінках бренду в Україні подібна продукція не згадується.
У каталогах супермаркетів товар з такою упаковкою теж відсутній, а зворотний пошук зображення також не дав жодних підтверджень його реальності, зазначають фактчекери VoxCheck.
Фейкова упаковка очевидно відрізняється від справжньої:
● на ній відсутня назва бренду;
● коробка квадратна, хоча оригінал завжди видовжений;
● ведмедик плаский, а не об’ємний;
● блакитний колір яскравіший, ніж брендовий;
● немає тексту з описом продукту;
● матеріал на вигляд як звичайний картон, тоді як справжні «Барні» упаковані у гладку, тонку коробку.
Джерело: https://t.me/spravdi/48631