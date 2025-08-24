Надзвичайне
Сегодня 09:18
Просмотров: 73

Брехня: «в крамницях України продають бісквіти «Барні» з ведмедиком у військовій формі та пультом управління БпЛА»

«Так дітей готують до мобілізації у майбутньому»

Це фото поширюють роспропагандистські Telegram-канали.

Насправді: «мобілізаційних» бісквітів «Барні» в Україні немає, на офіційних сторінках бренду в Україні подібна продукція не згадується.

У каталогах супермаркетів товар з такою упаковкою теж відсутній, а зворотний пошук зображення також не дав жодних підтверджень його реальності, зазначають фактчекери VoxCheck.

Фейкова упаковка очевидно відрізняється від справжньої:

● на ній відсутня назва бренду;

● коробка квадратна, хоча оригінал завжди видовжений;

● ведмедик плаский, а не об’ємний;

● блакитний колір яскравіший, ніж брендовий;

● немає тексту з описом продукту;

● матеріал на вигляд як звичайний картон, тоді як справжні «Барні» упаковані у гладку, тонку коробку.

Джерело: https://t.me/spravdi/48631

