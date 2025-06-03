Таке з посиланням на документ з сайту Мін'юсту США, який заповнений відповідно до закону про реєстрацію іноземних агентів (FARA), пишуть кремлівські псевдоЗМІ. Зокрема РИА Новости.

Пізніше видання RTVI, яке пов’язане з «Ростехом» опубліковало документ, який нібито свідчив про те, про що писали РИА Новости. Хоч потім і чомусь видалило документ (але він залишився в архіві TGStat).

Із документа було зрозуміло, що він заповнений відповідно до закону про реєстрацію іноземних агентів (FARA). За ним потрібно публічно декларувати лобістську діяльність в інтересах інших держав.

Насправді: питання санкцій у США курирує інша структура – Office of Foreign Assets Control (OFAC) при Міністерстві фінансів.

- Це взагалі ніяк не свідчить про бажання США зняти санкції з кого б то не було. Це свідчить про зворотне: судячи з усього, компанію найняли якраз для того, щоб домогтися зняття санкцій, – каже експерт в американському праві Ігор Слабих.

Нагадаємо, США запровадили санкції проти «ростеха» у червні 2022 року через повномасштабне вторгнення рф в Україну, назвавши його «основою оборонного, промислового, технологічного та виробничого секторів росії».

Сам чемезов перебуває під американськими обмеженнями з 2014 року.

Джерело: https://t.me/spravdi/47049

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