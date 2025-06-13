Брехня: «війна з Україною – це братовбивча боротьба між двома державами зі спільними мовою та культурою»

Таке в інтерв’ю The Wall Street Journal заявив помічник президента путіна володимир мединський.

Насправді: такими заявами мединський продовжує брехливу риторику кремля про «братні народи», аби виправдати агресію рф проти України та зазіхання на її суверенітет.

За даними соцопитування Центру Разумкова, у 2024 році близько 78% громадян заявили, що вважають українську рідною, тоді як у побуті нею користуються понад 70% людей, а 90% українців не вважали російський народ «братнім».

- Якщо росія називає себе «братом» для будь-якої центрально- чи східноєвропейської країни, то це той самий Каїн у цій історії, який вже тримає камінь, – відреагував на заяви мединського речник МЗС України Георгій Тихий.

У дипломатичному відомстві також вважають, що наративом про «молодших братів» росія маскує свої експансіоністські амбіції.

Джерело: https://t.me/spravdi/47275

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