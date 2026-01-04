Надзвичайне
Сегодня 06:34
Брехня: «військовий 158-ї ОМБр на відео демонструє, як його форма примерзла до тіла»

Таке відео нібито за грудень 2025 року поширюють російські пропагандистські Telegram-канали.

Насправді: цей ролик циркулює в мережі щонайменше з 2023 року. Фактчекери VoxCheck перевірили (https://voxukraine.org/fejk-vijskovyj-158-yi-ombr-na-video-demonstruye-yak-jogo-forma-prymerzla-do-tila) TikTok-акаунт, який поширював цю публікацію, але на момент перевірки цього відео там уже не було.

У кадрі відсутні будь-які розпізнавальні знаки, які підтверджували б належність людини до 158-ї окремої механізованої бригади.

Ймовірно, у дописі використали або старе відео військовослужбовця Сил оборони, зняте за невідомих обставин, або ж ролик був інсценований.

Джерело: https://t.me/spravdi/52057

