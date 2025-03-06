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Брехня: «у Києві батьки просили зафарбувати прапор США та статую Свободи на фасаді гімназії»

Брехня: «у Києві батьки просили зафарбувати прапор США та статую Свободи на фасаді гімназії»

Відповідне звернення начебто батьківського комітету опублікували низка пропагандистських каналів рф.

Насправді: окрім сумнівної заяви немає жодних достовірних доказів вимагання від адміністрації навчального закладу прибрати американську символіку з фасаду. Заява, яку поширюють пропагандисти, має ознаки фальсифікації. Зокрема там є низка помилок, що не відповідають правилам української мови та оформленню документів.

Немає подібних заяв ні на офіційному сайті гімназії, ні в її соціальних мережах. Повідомлення про невдоволення батьків та фото відповідного звернення поширюють переважно прокремлівські Telegram-канали, зазначають (https://provereno.media/blog/2025/03/04/pravda-li-chto-roditelskij-komitet-shkoly-v-kieve-potreboval-zakrasit-flag-ssha-na-eyo-fasade/) фактчекери.

Також повідомлення про те, що фасад прикрасили прапорами США та Британії у 2022 чи 2024 році, є помилковими. Будівлю реконструювали у 2020 році і тоді ж з'явилися малюнки. Тож мурали ніяк не пов'язані з підтримкою, яку США та Велика Британія надали Україні після початку повномасштабного російського вторгнення.

Джерело: https://t.me/spravdi/45384

Новости портала «Весь Харьков»

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