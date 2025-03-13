Брехня: «у Кривому Розі атакували готель, де були іноземні найманці»
Таке пишуть прокремлівські Telegram-канали.
Насправді: під прицілом ворога були цивільні об’єкти: інфраструктура, багатоповерхівки, адмінбудівлі, магазини і навчальний заклад, повідомляє очільник Дніпропетровської ОВА Лисак.
Станом на зараз відомо про одну загиблу жінку і дев'ятьох постраждалих. Сімох людей ушпиталили, з них троє – у важкому стані.
Нагадаємо, 6 березня росіяни поширили фейк, що «у Кривому Розі перед російським ударом до готелю заселилися найманці». В дійсності це були волонтери однієї з гуманітарних організацій – громадяни України, США, Великої Британії.
Джерело: https://t.me/spravdi/45494