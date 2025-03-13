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Брехня: «у Кривому Розі атакували готель, де були іноземні найманці»

Брехня: «у Кривому Розі атакували готель, де були іноземні найманці»

Таке пишуть прокремлівські Telegram-канали.

Насправді: під прицілом ворога були цивільні об’єкти: інфраструктура, багатоповерхівки, адмінбудівлі, магазини і навчальний заклад, повідомляє очільник Дніпропетровської ОВА Лисак.

Станом на зараз відомо про одну загиблу жінку і дев'ятьох постраждалих. Сімох людей ушпиталили, з них троє – у важкому стані.

Нагадаємо, 6 березня росіяни поширили фейк, що «у Кривому Розі перед російським ударом до готелю заселилися найманці». В дійсності це були волонтери однієї з гуманітарних організацій – громадяни України, США, Великої Британії.

Джерело: https://t.me/spravdi/45494

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