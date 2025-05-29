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Брехня: «ЗСУ не вистачає ракет до американських систем ППО Patriot»

Брехня: «ЗСУ не вистачає ракет до американських систем ППО Patriot»

Про це пишуть кремлівські псевдоЗМІ.

Насправді: ракети до систем Patriot в Україні є, але використовують їх обережно, заявив президент Зеленський на зустрічі з журналістами, пише «Укрінформ»:

- Ракети для Patriot ми використовуємо, як і використовували, обережно. Працюємо по найскладніших ракетах, по балістиці, по крилатих ракетах. Ракети у нас є. Є партнери, які допомагають.

Також глава держави додав, що Україна близька до деяких рішень щодо ліцензування інших систем ППО.

До слова, 11 травня Конгрес США дозволив Німеччині передати Україні 125 артилерійських далекобійних ракет і 100 ракет для комплексів Patriot.

Джерело: https://t.me/spravdi/46953

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