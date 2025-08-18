Британська розвідка прогнозує, що для захоплення всієї території чотирьох областей України військам путіна знадобиться 4,4 роки і ще майже 2 мільйони втрат живої сили

«Виходячи з темпів просування росії на полі бою у 2025 році, російським військам знадобиться приблизно 4,4 роки, щоб захопити 100 відсотків території чотирьох українських областей».

«Судячи з середньодобових втрат росії у 2025 році, про які повідомив Генеральний штаб України, ще 4,4 роки війни приведуть до приблизно 1 930 000 додаткових втрат із боку росії».

Джерело: https://t.me/Tsaplienko/79037

Новости портала «Весь Харьков»