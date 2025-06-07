«Брудна» війна в Україні тільки починається і може поширитись на інші країни

Дуже інтересний на інсайди матеріал David Ignatius на The Washington Post. Про суперництво наших головних спецслужб — СБУ та ГУР. (https://www.washingtonpost.com/opinions/2025/06/05/ukraine-covert-war-russia-espionage/)

̶Ш̶т̶а̶т̶ы̶ ̶и̶с̶п̶у̶г̶а̶л̶и̶с̶ь̶,̶ ̶ч̶т̶о̶ ̶п̶о̶ ̶с̶у̶т̶и̶ ̶л̶ю̶б̶у̶ю̶ ̶и̶х̶ ̶а̶в̶и̶а̶б̶а̶з̶у̶ ̶м̶о̶г̶у̶т̶ ̶в̶ы̶н̶е̶с̶т̶и̶ ̶д̶р̶о̶н̶а̶м̶и̶ ̶у̶с̶л̶о̶в̶н̶ы̶е̶ ̶б̶а̶р̶м̶а̶л̶е̶и̶ ̶в̶ ̶ш̶л̶е̶п̶к̶а̶х̶,̶ ̶к̶о̶т̶о̶р̶ы̶е̶ ̶п̶р̶и̶в̶ы̶к̶л̶и̶ ̶д̶е̶й̶с̶т̶в̶о̶в̶а̶т̶ь̶ ̶с̶ ̶о̶г̶р̶а̶н̶и̶ч̶е̶н̶н̶ы̶м̶и̶ ̶р̶е̶с̶у̶р̶с̶а̶м̶и̶.̶

̶Т̶е̶п̶е̶р̶ь̶ ̶н̶а̶с̶ ̶п̶о̶л̶о̶щ̶у̶т̶ ̶з̶а̶ ̶э̶т̶у̶ ̶и̶д̶е̶ю̶

● Оскільки Трамп поки що відходить від ролі миротворця, Україна більше ніж будь-коли залежатиме від своїх спецслужб, які продемонстрували здатність завдавати ударів по російських силах углиб їхньої території. Таємні операції можуть перерости в «брудну війну» за межами фронту, пише автор, з більшою кількістю цільових убивств, диверсій і ударів по країнах, які постачають зброю Україні чи росії.

● Обидві сторони давно прагнули вийти з глухого кута війни на виснаження, і недільна операція «Павутина» стала сміливою спробою України змінити ситуацію. Джерела в розвідці повідомили, що інші складні операції проти рф вже готуються.

● СБУ та ГУР — дві українські спецслужби — понад три роки виконують гасло українських призначенців: «Я йду за тобою [іду на Ви]». Вони проводили операції, щоб перенести бойові дії на територію росії та проти її сил і партнерів по всьому світу. СБУ та ГУР мають запекле суперництво, подібне до багаторічної конкуренції між ФБР і ЦРУ

● СБУ роками потерпала від звинувачень у проникненні російських агентів. Тож недільна операція стала справжнім тріумфом: інформація про неї за 1,5 роки ніде не просочилася. Джерела в розвідці повідомили, що Малюк інформував про підготовку до операції Зеленського, але не ділився інформацією з іншими високопосадовцями ОП. Навіть ключового заступника не повідомили, зазначили джерела [тут цікаво, про кого мова — людини з ОП чи заступника самого Малюка]

● Ознакою суперництва між СБУ та ГУР є те, що за два дні до атаки СБУ на авіабази, оперативники ГУР здійснили напад на військову базу в бухті Десантна поблизу Владивостока на Далекому Сході росії. Атака включала комбінацію вибухівки в вантажівках і дронів (причому дрони використовувалися переважно для відволікання). За даними Kyiv Independent, ціллю була база 155-ї бригади морської піхоти. Джерела ГУР підтвердили цю атаку.

● СБУ ж у свій час взяла на себе розробку морських дронів. Джерела повідомили, що європейські розвідники допомагали з дизайном морських дронів.

❗️ Джерела зазначили, що СБУ обмірковувала відправлення морських дронів, прихованих у вантажних контейнерах, для атаки на кораблі росії та її союзників у північній частині Тихого океану.

● ГУР проводить масштабні операції в рф та проти російських сил по всьому світу. У торішньому інтерв’ю голова ГУР Буданов сказав, що існує пан “спрямований на зниження російського потенціалу. Він охоплює багато аспектів, як-от військову промисловість... критичні військові об’єкти, їхні аеродроми, командно-контрольні пункти".

Однією з тактик ГУР є удари по російських найманцях із групи «Вагнер» в Африці. У липні минулого року атака, організована ГУР, забрала життя 84 бійців «Вагнера» та 47 малійських солдатів.

Джерела в розвідці описали кілька операцій ГУР у Південній Африці для зриву постачання зброї росії. У грудні 2022 року ГУР виявили, що російський вантажний корабель Lady R пришвартувався на військово-морській базі Саймонс-Таун для отримання партії зброї. ГУР передала цю інформацію Сполученим Штатам, і в травні 2023 року посол США в Преторії публічно висловив протест. Агенти ГУР також зірвали передачу зброї на російський вантажний літак, який відвідав Південну Африку у 2022 році.

❗️ Коли російський навчальний корабель «Смольний» пришвартувався в Кейптауні в серпні, джерела зазначили, що офіцери ГУР розглядали можливість його атакувати, але утрималися.

❗️ Використовуючи російських перебіжчиків та інші місцеві сили, Україна розглядала операцію для атаки на російські війська у Придністров’ї, але вирішила поки не відкривати цей новий фронт.

Джерело: https://t.me/in_factum/34773

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