Будапешт намагався втрутитися у внутрішні справи України десятками різних способів

Ми зупинили незаконне розповсюдження закарпатських паспортів ще до війни. Більшість справ ми розглядали тихо, між собою. Чому ми оприлюднили нинішню справу? У нас є додаткові фотографії та відео різних зустрічей, організованих Угорською військовою службою національної безпеки (KNBSZ) на території Угорщини, які ми також опублікуємо за потреби. Я не хочу нікому погрожувати, але у нас дійсно є все. Також те, як KNBSZ платила своєму агенту. Ми все задокументували. – Володимир Зеленський.

Окрім цього, угорські агенти шукали інформацію про українські системи С-300 у прикордонних регіонах:

“Чому потрібно було шукати наші вразливості в українсько-угорському прикордонному регіоні? Чому угорці хотіли отримати інформацію про те, де ми там розгорнули зенітно-ракетну систему С-300? Бо це їх цікавило. У них також були конкретні запитання в телефонах – у нас вони теж є; в одинадцяти пунктах вони, серед іншого, запитували, що скажуть жителі Закарпаття про присутність угорських миротворців. І де розміщені наші різні військові частини. Як нам реагувати на це під час війни? Я не кажу, що Будапешт чогось хоче, але якщо він цього не хоче, то для кого він збирає інформацію? Я запитав у представників НАТО, чи просили вони угорців збирати дані про такі речі. Вони сказали, що ні. Я президент країни, яка воює – як би ви відреагували на моєму місці? Я не звинувачую Віктора, я звинувачую KNBSZ”.

Як-то кажуть: не я вас вивів з ладу — це просто міна була така.

Україна, схоже, цього разу тримає весь набір козирів — і кілька джокерів про запас. Фотки, відео, оплата агенту — повна база.

Але факт залишається: ворог поруч — і він не завжди на іншому боці фронту. З усіх боків.

Джерело: https://t.me/in_factum/34889

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