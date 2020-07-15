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Бувало з вами таке: на телефон несподівано приходить SMS-повідомлення, що вашу картку заблоковано?

Бувало з вами таке: на телефон несподівано приходить SMS-повідомлення, що вашу картку заблоковано?

Бувало з вами таке: на телефон несподівано приходить SMS-повідомлення, що вашу картку заблоковано? Деталі просять дізнатися за телефоном.

Ви телефонуєте і спілкуєтесь нібито з представником банку, який інформує про спробу шахрайства з вашою карткою і просить вас терміново повідомити усі реквізити вашої картки, ПІН-код та паролі?

Як гадаєте, чи працівники банку запитують телефоном у клієнтів таку інформацію?

Звісно ж, що НІ!

Це – шахрай, який маскується під працівника банку.

А ви – його потенційна жертва.

Він намагається викликати у вас довіру, представляючись працівником банку. А потім тисне на вас! Залякує, що ви не зможете користуватися своєю карткою або ж гірше – можете втратити всі кошти, якщо прямо зараз не надасте йому реквізити картки – термін її дії та тризначний код на звороті картки. Каже, що треба діяти швидко, бо буде занадто пізно. Також під час розмови шахрай може переконувати здійснити перерахунок коштів, зняти картковий ліміт.

Тому завжди пам’ятайте, що працівники банку ніколи не телефонують, щоб дізнатися зазначену інформацію!

Відразу припиняйте таку розмову!

Якщо так сталося, що ви все-таки потрапили до рук шахрая, телефонуйте в Кіберполіцію – 0 800 505 170 або зверніться зі скаргою онлайн за посиланням https://cyberpolice.gov.ua/.

Маєте сумніви щодо ситуації? Телефонуйте на гарячу лінію Національного банку України: 0 800 505 240

Источник: facebook.com / Національний банк України

Новости портала «Весь Харьков»

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