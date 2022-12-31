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Бывший главный раввин Москвы призвал евреев покинуть рф

Бывший главный раввин Москвы призвал евреев покинуть рф

Бывший главный раввин Москвы Пинхас Гольдшмидт призвал евреев покинуть Россию, пока они еще могут, прежде чем их «сделают козлами отпущения за тяготы, вызванные войной в Украине».

Он считает это лучшим вариантом для российских евреев. По мнению Гольдшмидта, в стране наблюдается рост антисемитизма, сама россия возвращается к новому типу Советского Союза, а железный занавес шаг за шагом опускается снова.

«Когда мы оглядываемся назад на российскую историю, всякий раз, когда политическая система была в опасности, вы видели, как правительство пыталось перенаправить гнев и недовольство масс на еврейскую общину. Мы видели это в царские времена и в конце сталинского режима», — сказал он.

Джерело: https://t.me/infonavigatorukraine/11527

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