Цієї ночі над Україною було збито 74 «шахеди» та інших БпЛА

У ніч на 13 березня 2025 року (із 19:00 12 березня) противник атакував балістичною ракетою Іскандер-М із Курської області та 117-ма ударними БпЛА типу Shahed і безпілотниками-імітаторами різних типів із напрямків Шаталово, Міллерово, Курськ, Брянськ, Приморсько-Ахтарськ – рф.

Про це повідомляє Командування повітряних сил ЗСУ.

Станом на 9:00 підтверджено збиття 74-х ударних БпЛА типу Shahed та безпілотників інших типів у Харківській, Полтавській, Сумській, Чернігівській, Київській, Хмельницькій, Вінницькій, Дніпропетровській, Запорізькій, Одеській та Миколаївській областях.

Повітряний напад відбивали авіація, зенітні ракетні війська, підрозділи РЕБ та мобільні вогневі групи Повітряних Сил та Сил оборони України.

38 ворожих безпілотників-імітаторів — локаційно втрачені (без негативних наслідків), йдеться у повідомленні.

Внаслідок російської атаки постраждали Сумщина, Дніпровщина, Харківщина, Київщина, Чернігівщина, Одещина та Запоріжжя.

Агентство Телевидения Новости