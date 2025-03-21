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Цієї ночі Одеса пережила наймасштабніший удар БПЛА за весь час
Запроваджені аварійні відключення в деяких районах міста.
росіяни використовували нову тактику ударів: БПЛА над морем об'єднуються в «табун», після чого заходять на місто на висотах понад 2000 метрів. Потім дрони різко пікірують вниз.
Росіяни били по цивільній інфраструктурі Одещини, — ДСНС
Палав торговий центр, знищені магазини, пошкоджена багатоповерхівка.
Попередньо відомо про трьох постраждалих підлітків.
Джерело: https://t.me/c/1844171976/32229