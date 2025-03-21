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Цієї ночі Одеса пережила наймасштабніший удар БПЛА за весь час

Цієї ночі Одеса пережила наймасштабніший удар БПЛА за весь час

Цієї ночі Одеса пережила наймасштабніший удар БПЛА за весь час

Запроваджені аварійні відключення в деяких районах міста.

росіяни використовували нову тактику ударів: БПЛА над морем об'єднуються в «табун», після чого заходять на місто на висотах понад 2000 метрів. Потім дрони різко пікірують вниз.

Росіяни били по цивільній інфраструктурі Одещини, — ДСНС

Палав торговий центр, знищені магазини, пошкоджена багатоповерхівка.

Попередньо відомо про трьох постраждалих підлітків.

Джерело: https://t.me/c/1844171976/32229

Новости портала «Весь Харьков»

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