Цієї ночі Одеса пережила наймасштабніший удар БПЛА за весь час

Запроваджені аварійні відключення в деяких районах міста.

росіяни використовували нову тактику ударів: БПЛА над морем об'єднуються в «табун», після чого заходять на місто на висотах понад 2000 метрів. Потім дрони різко пікірують вниз.

Росіяни били по цивільній інфраструктурі Одещини, — ДСНС

Палав торговий центр, знищені магазини, пошкоджена багатоповерхівка.

Попередньо відомо про трьох постраждалих підлітків.

Джерело: https://t.me/c/1844171976/32229

Новости портала «Весь Харьков»