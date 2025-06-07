Цієї ночі ППО знешкодила 174 засоби повітряного нападу

174 повітряні цілі знешкодила українська ППО цієї ночі.

Про це повідомляє Командування повітряних сил ЗСУ.

У ніч на 7 червня (із 22:00 6 червня) противник атакував 215 засобами повітряного нападу:

206 ударними БпЛА типу Shahed і безпілотниками-імітаторами різних типів із напрямків: Брянськ, Курськ, Орел, Міллерово, Приморсько-Ахтарськ – рф, Чауда – ТОТ Криму;2 балістичними ракетами Іскандер-М/KN-23 із Воронезької обл. – рф;6 керованими авіаційними ракетами Х-59/69 із літаків тактичної авіації з повітряного простору ТОТ Запорізької області;1 крилатою ракетою Іскандер-К із Ростовської обл. – рф.

За попередніми даними, станом на 9:00 протиповітряною обороною знешкоджено 174 засоби повітряного нападу противника:

87 ворожих БпЛА типу Shahed (безпілотників інших типів) збито вогневими засобами, 80 — локаційно втрачені/подавлені РЕБ;6 керованих ракет Х-59/69;1 крилату ракету Іскандер-К.

Повітряний напад відбивали авіація, зенітні ракетні війська, підрозділи РЕБ та безпілотних систем, мобільні вогневі групи Сил оборони України.

Зафіксовано влучання засобів повітряного нападу противника у 10 локаціях, падіння збитих (уламки) у 7 локаціях, йдеться у повідомленні.

Агентство Телевидения Новости