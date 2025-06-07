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Цієї ночі ППО знешкодила 174 засоби повітряного нападу

Цієї ночі ППО знешкодила 174 засоби повітряного нападу

174 повітряні цілі знешкодила українська ППО цієї ночі.

Про це повідомляє Командування повітряних сил ЗСУ.

У ніч на 7 червня (із 22:00 6 червня) противник атакував 215 засобами повітряного нападу:

206 ударними БпЛА типу Shahed і безпілотниками-імітаторами різних типів із напрямків: Брянськ, Курськ, Орел, Міллерово, Приморсько-Ахтарськ – рф, Чауда – ТОТ Криму;2 балістичними ракетами Іскандер-М/KN-23 із Воронезької обл. – рф;6 керованими авіаційними ракетами Х-59/69 із літаків тактичної авіації з повітряного простору ТОТ Запорізької області;1 крилатою ракетою Іскандер-К із Ростовської обл. – рф.

За попередніми даними, станом на 9:00 протиповітряною обороною знешкоджено 174 засоби повітряного нападу противника:

87 ворожих БпЛА типу Shahed (безпілотників інших типів) збито вогневими засобами, 80 — локаційно втрачені/подавлені РЕБ;6 керованих ракет Х-59/69;1 крилату ракету Іскандер-К.

Повітряний напад відбивали авіація, зенітні ракетні війська, підрозділи РЕБ та безпілотних систем, мобільні вогневі групи Сил оборони України.

Зафіксовано влучання засобів повітряного нападу противника у 10 локаціях, падіння збитих (уламки) у 7 локаціях, йдеться у повідомленні.

Агентство Телевидения Новости

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