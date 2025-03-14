Цієї ночі Сили ППО збили над Україною 16 «шахедів»

У ніч на 14 березня 2025 року (із 20:00 13 березня) противник атакував 27-ма ударними БпЛА типу Shahed і безпілотниками-імітаторами різних типів із напрямків Міллерово, Приморсько-Ахтарськ – рф.

Про це повідомляє Командування повітряних сил ЗСУ.

Станом на 9:00 підтверджено збиття 16 ударних БпЛА типу Shahed у Дніпропетровській, Запорізькій, Донецькій та Харківській областях.

Повітряний напад відбивали мобільні вогневі групи Повітряних Сил та Сил оборони України.

9 ворожих безпілотників-імітаторів — локаційно втрачені (без негативних наслідків), йдеться у повідомленні.

Внаслідок російської атаки постраждали Харківщина та Донеччина.

Агентство Телевидения Новости