Сегодня 11:03
Центр фіксує нову тактику російської дезінформації в TikTok

Центр фіксує нову тактику російської дезінформації в TikTok

Масова реєстрація акаунтів напередодні різдвяно-новорічних свят, наповнених емоційним і «гумористичним» ШІ-контентом для швидкого нарощування охоплень.

● На першому етапі такі профілі публікують реалістичні відео, створені за допомогою ШІ на новорічну та різдвяну тематику нібито від імені «звичайних людей»: святкові пісні, «сімейні» застілля, приготування страв, теплі сцени з дітьми і тваринами. Такий контент апелює до емоцій та затишку, формуючи відчуття довіри й «свого кола».

● Після набору аудиторії акаунти поступово змінюють тематику й починають просувати маніпулятивні наративи. Основні напрями — підрив мобілізаційного процесу, дискредитація загиблих захисників України, нав’язування відчуття зневіри та несправедливості.

❗️Це спланована інформаційна операція рф, спрямована на довготривале формування довіри до фейкових джерел із подальшим просуванням ворожих наративів.

Джерело: https://t.me/CenterCounteringDisinformation/16714

