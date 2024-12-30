Цензура в дії: Apple закрила доступ до медіа та VPN у росії

Американська корпорація Apple заблокувала у своєму магазині застосунків App Store доступ до незалежних засобів масової інформації та VPN-сервісів на вимогу російської влади, повідомляє (https://www.radiosvoboda.org/a/news-apple-blokuvannja-nezalezhnyh-zmi-rsf/33253359.html) «Радіо Свобода».

Apple заявила, що пішла на виконання вимог російського законодавства, щоб «забезпечити доступність комунікаційних послуг для населення». У компанії пояснили, що невиконання цих вимог могло б призвести до повного блокування її контенту в росії.

Офіційно Apple припинила діяльність на російському ринку після початку повномасштабного вторгнення рф в Україну, однак продовжує виконувати вимоги цензури, встановлені «роскомнаглядом».

Джерело: https://t.me/spravdi/43937

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