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Частина Основ’янського району Харкова залишиться без світла у понеділок

Частина Основ’янського району Харкова залишиться без світла у понеділок

У Харкові у понеділок, 17 березня, в Основ’янському районі проводитимуть аварійно-відновлювальні роботи.

Про це повідомили в Харківобленерго.

«У зв’язку з необхідністю продовжити аварійно-відновлювальні роботи у понеділок, 17 березня, з 9:00 до 17:00 частково будуть знеструмлені споживачі Основ’янського району», – йдеться у повідомленні.

Без світла завтра залишаться будинки за адресами:

вул. Болградська, 56 та 22 ж/б приватного сектору по вул. Болградській;пр-т Аерокосмічний, 170 корпус 1; 174 корпус 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8; 176 корпус 4, 8;ТРП КП ХТМ;насосна КП «Харківводоканал»;дитяча поліклініка;841-й мікрорайон за супермаркетом «Клас» на Одеській.

Агентство Телевидения Новости

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