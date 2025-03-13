Через критичний брак двірників у ТО Донецьку окупанти оголосили про достроковий сезон «суботників»

У Донецьку окупанти зрушили традиційні травневі «суботники» – тепер їх починають уже зараз. Колаборанти виправдовують це «весняною погодою», хоча вже з вихідних прогнозують морози.

● Справжня причина – катастрофічний брак працівників: комунальні служби ТОТ України у кризі, адже більшість або мобілізовані, або звільнилися через борги по зарплаті.

● Донецьк і тимчасово окуповані міста перетворюються на сміттєзвалища – вулиці завалені відходами, подекуди пройти чи проїхати просто неможливо.

● Рішення окупантів? Спалювати стихійні сміттєзвалища прямо на місці.

Джерело: https://t.me/sprotyv_official/6424

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