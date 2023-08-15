Через обстріл промислового підприємства у Дніпрі постраждали двоє людей

Очільник Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак:

59-річна жінка отримала легкі ушкодження й лікуватиметься вдома. 70-річного чоловіка госпіталізували. Він у стані середньої тяжкості.

Пожежа загалом охопила понад 800 кв м. Її локалізували.

"Велика вдячність й оборонцям неба. Під час ранкової масованої атаки захисники з ПвК "Схід" збили над Дніпропетровщиною сім крилатих ракет Х-101/555", — повідомив Лисак.

Джерело: https://t.me/znua_live/107486

Новости портала «Весь Харьков»