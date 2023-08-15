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Через обстріл промислового підприємства у Дніпрі постраждали двоє людей
Очільник Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак:
59-річна жінка отримала легкі ушкодження й лікуватиметься вдома. 70-річного чоловіка госпіталізували. Він у стані середньої тяжкості.
Пожежа загалом охопила понад 800 кв м. Її локалізували.
"Велика вдячність й оборонцям неба. Під час ранкової масованої атаки захисники з ПвК "Схід" збили над Дніпропетровщиною сім крилатих ракет Х-101/555", — повідомив Лисак.
Джерело: https://t.me/znua_live/107486