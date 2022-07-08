Происшествия
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08.07.2022 21:27
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Через обстріли горіло Дергачівське відділення Харківгазу

Через обстріли горіло Дергачівське відділення Харківгазу

Напередодні після влучення ворожого снаряду у будівлю Дергачівського відділення АТ «Харківгаз» у Слатине сталася пожежа.

Газова дільниця в Слатине обслуговувала 7 тисяч споживачів селища, в ній знаходились майстри та контролери АТ «Харківгаз». В результаті влучення снаряду ніхто не постраждав.

З початку бойових дій на території Харківської області окупанти пошкодили тисячі кілометрів газорозподільних мереж та газорегуляторних пунктів, щодня завдаючи ударів та руйнуючи критичну інфраструктуру.

Агентство Телевидения Новости

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