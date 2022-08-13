Через обстріли знову горіли Циркуни

За добу з 12 по 13 серпня рятувальники Харківського гарнізону #ДСНС продовжували виконувати службові обов’язки в умовах воєнного часу.Загалом за добу рятувальники здійснили 36 оперативних виїздів, з яких:

на ліквідацію пожеж — 17, у т.ч. пожеж спричинених військовими діями – 9,

1 – на проведення аварійно-рятувальних робіт,

11 – на допомогу комунальникам та поліції,

7– інші виїзди.Найбільше від ворожих атак постраждало селище Циркуни Харківського району, де протягом доби сталося 5 пожеж.

Горіли господарчі споруди, гараж та житловий будинок. Внаслідок обстрілу постраждав чоловік, 1965 року народження, якого з діагнозом осколкові поранення було госпіталізовано до міської лікарні.

За добу піротехніки #\ДСНС ліквідували 34 ворожих боєприпаси, що не розірвалися.

Агентство Телевидения Новости