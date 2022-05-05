Через ранковий обстріл на Олексіівці спалахнули гаражі

Сьогодні харківські рятувальники ліквідували кілька пожеж, що виникли через ворожі обстріли – на Олексіївці та на території Малоданилівської ОТГ.

Вранці, о 10:23 5 травня сталися пожежі у приватних гаражах на Олексіївці Шевченківського району міста Харкова, а також на відкритій території Малоданилівської ОТГ Харківського району.

Горіли гаражі на площі понад 40 кв. метрів. Для ліквідації загорянь було залучено 3 відділення пожежно-рятувальної служби. Об 11:05 пожежі були ліквідовані. За попередніми даними жертв та постраждалих немає.

Агентство Телевидения Новости