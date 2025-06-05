Черговий акт російського терору у Харкові. Фото наслідків

О 01:05 російські війська завдали ударів БПлА типу «Шахед» по Харкову. Прямі влучання зафіксували у два житлові багатоквартирні будинки у Слобідському районі.

Палають квартири, знищено приватні автомобілі. Цією атакою ворог вкотре підтвердив свою тактику підступного терору, завдаючи ударів тоді, коли люди сплять у своїх домівках.

На місці працюють всі екстрені служби. Ліквідація наслідків триває.

17 людей постраждали, серед яких - вагітна жінка, діти та 93-річна літня жінка.

Внаслідок ударів БпЛА потрощені фасади багатоповерхівок, вибиті шибки та пошкоджені квартири.

Чергова важка і безсонна ніч для харківʼян.

Джерело: https://t.me/synegubov/14743

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