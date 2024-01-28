Четверо людей поранено внаслідок обстрілів Харківщини за добу

Артилерійських та мінометних обстрілів ворога зазнали близько 20 населених пунктів Харківщини, зокрема: Уди Богодухівського району; Козача Лопань Харківського району; Огірцеве, Вовчанськ, Бударки Чугуївського району; Колодязне, Дворічна, Синьківка, Петропавлівка, Іванівка, Берестове Куп’янського району.

Про це повідомив голова Харківської ОВА Олег Синєгубов.

Вчора близько 13:00 окупанти завдали удару по Вовчанську Чугуївського району. Поранень зазнала 77-річна жінка. Потерпілу госпіталізували. Пошкоджено приватний будинок.

О 13:15 ворог обстріляв село Козача Лопань Харківського району. Поранень зазнав 61-річний чоловік. Потерпілого доставили до лікарні. Пошкоджено житловий будинок.

О 18:00 ворог завдав удару по селу Подоли Куп’янського району. Постраждали чоловіки 42- та 50 років. Потерпілих госпіталізували.

Близько 19:30 та 21:00 окупанти обстріляли Вовчанськ Чугуївського району. Без потерпілих.

О 18:00 та 22:40 ворог завдав удару по Куп’янську. Внаслідок обстрілу пошкоджено цвинтар.

Сьогодні близько 1:00 ворог знову завдав удару по Вовчанську. Постраждалих немає.

ЗСУ відбили 7 атак ворога біля Синьківки, Табаївки Куп’янського району.

Протягом доби на території Харківської області зведені групи вибухотехніків провели розмінування 4,7 га території, знищили 147 ВНП. Розмінування триває.

Агентство Телевидения Новости