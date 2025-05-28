Чи буде наступ 50-тисячного війська росіян на Харків: що кажуть військові
Інформація іноземних медіа щодо перекидання 50-тисячного російського угруповання до українського кордону з метою наступу на Харків не відповідає дійсності.
Про це повідомило Оперативно-тактичне угруповання (ОТУ) «Харків».
«Окремі закордонні медіа з посиланням на «західних аналітиків» повідомили, що армія рф готується до нового масштабного наступу на Харків. З цією метою ворог начебто перекинув з Курщини до українського кордону, що межує з Харківською областю, 50-тисячне угруповання військ», – йдеться у повідомленні.
В ОТУ «Харків» наголошують, що ця інформація не відповідає дійсності.
Також військові закликали перевіряти інформацію перед публікацією, «а при виникненні запитань звертатися за роз’ясненнями до комунікаційних підрозділів Сил оборони України».