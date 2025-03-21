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Чомусь горить ГИС «Суджа»

Чомусь горить ГИС «Суджа»

СУДЖА, КУРСКАЯ область, российские паблики сообщают, что очевидцы видели взрыв и наблюдают сильный пожар на газоизмерительной станции (ГИС) «Суджа», через которую проходил крупнейший транзитный коридор поставок российского газа в Европу.

Ураження газовимірювальній станції «Суджа», через яку проходив найбільший транзитний коридор поставок російського газу в Європу, викликало справжнє цунамі ненависті та помсти Україні та українцям на російських пабліках.

Один з Telegram-каналів навіть запропонував завдати удар "Орєшником" по Сумах, опублікувавши опитування на цю тему лише з двома відповідями: "так" і "так".

Паблік миттєво отримав схвальну зворотню реакцію від своїх підписників.

Це все, що потрібно знати про тих, з ким нам доводиться воювати.

** Ми б'ємо по об'єктах, які уповільнюють наступ їхньої армії на нашій території, вони — по житлових кварталах. Ми знищуємо нафту та газ, вони — людей.

Джерело: https://t.me/znua_live/194132

Новости портала «Весь Харьков»

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