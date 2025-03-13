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13.03.2025 22:00
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Чотири влучання російських БпЛА зафіксовано у Харкові, є постраждалі

Чотири влучання російських БпЛА зафіксовано у Харкові, є постраждалі

Внаслідок атаки дронів на Харків увечері 13 березня виникла пожежа в Основ’янському районі. Пошкоджені будинки, відомо про сімох постраждалих.

Про це повідомив начальник Харківської ОВА Олег Синєгубов.

В Основ’янському районі внаслідок падіння БпЛА на відкритій території пошкоджені вікна трьох приватних будинків, пожежі не було. Внаслідок ще одного влучання в цьому ж районі виникла пожежа у нежитловій споруді.

У Немишлянському районі – падіння уламків на відкритій території.

У Новобаварському районі – влучання БпЛА в дерево. Без постраждалих.

За оновленими даними медиків Обласного центру екстреної медичної допомоги, семеро людей зазнали гострої реакції на стрес: четверо дітей, дві жінки та чоловік.

Агентство Телевидения Новости

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