Чотири влучання російських БпЛА зафіксовано у Харкові, є постраждалі

Внаслідок атаки дронів на Харків увечері 13 березня виникла пожежа в Основ’янському районі. Пошкоджені будинки, відомо про сімох постраждалих.

Про це повідомив начальник Харківської ОВА Олег Синєгубов.

В Основ’янському районі внаслідок падіння БпЛА на відкритій території пошкоджені вікна трьох приватних будинків, пожежі не було. Внаслідок ще одного влучання в цьому ж районі виникла пожежа у нежитловій споруді.

У Немишлянському районі – падіння уламків на відкритій території.

У Новобаварському районі – влучання БпЛА в дерево. Без постраждалих.

За оновленими даними медиків Обласного центру екстреної медичної допомоги, семеро людей зазнали гострої реакції на стрес: четверо дітей, дві жінки та чоловік.

Агентство Телевидения Новости