ЧП на Новой Баварии - мужчины оказались в больнице

20 июля в 18:56 поступило сообщение о ЧП на ул. Григорьевской, 86-б в Харькове.

Об этом сообщили в пресс-службе ГУ ГСЧС в Харьковской области.

Спасатели, прибыв на место, выяснили, что при окраске металлических конструкций погреба потеряли сознание двое мужчин 1962 и 1946 рождения, которые не могут самостоятельно подняться вверх.

В 19:41 спасатели достали пострадавших из погреба. Они были госпитализированы в одну из харьковских больниц. Состояние мужчин оценивается как средней тяжести.

Агентство Телевидения Новости