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ЧП на Новой Баварии - мужчины оказались в больнице

ЧП на Новой Баварии - мужчины оказались в больнице

20 июля в 18:56 поступило сообщение о ЧП на ул. Григорьевской, 86-б в Харькове. 

Об этом сообщили в пресс-службе ГУ ГСЧС в Харьковской области. 

Спасатели, прибыв на место, выяснили, что при окраске металлических конструкций погреба потеряли сознание двое мужчин 1962 и 1946 рождения, которые не могут самостоятельно подняться вверх.

В 19:41 спасатели достали пострадавших из погреба. Они были госпитализированы в одну из харьковских больниц. Состояние мужчин оценивается как средней тяжести.

Агентство Телевидения Новости

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