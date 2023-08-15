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Чугуївський район: рятувальники ліквідували пожежу у приватному маєтку

Чугуївський район: рятувальники ліквідували пожежу у приватному маєтку

15 серпня орієнтовно о 12:00 ворог вдарив з артилерії по м. Вовчанську Вовчанської громади.

Один зі снарядів влучив у приватний будинок, який загорівся, повідомляє ДСНС в Харківській області.

О 12:25 рятувальники 47-ї Державної пожежно-рятувальної частини виїхали на місце події для ліквідації вогню.

На час їх прибуття горів приватний будинок на площі 300 кв.м.

Вогнеборці застосували 2 пожежні стволи від автоцистерни і вже о 13:35 локалізували горіння.

О 14:25 пожежа була остаточно приборкана.

Постраждалих немає.

Від ДСНС залучались 6 осіб особового складу та 1 одиниця пожежно-рятувальної техніки.

Агентство Телевидения Новости

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