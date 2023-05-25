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Держборг США і підтримка України: як москва впадає у переддефолтну істерію

Держборг США і підтримка України: як москва впадає у переддефолтну істерію

Дайджест Центру стратегічних комунікацій

І трохи про черговий «переможно-рятівний» план від пропаганди кремля під назвою «дефолт у США». Виглядає він невибагливо: «Байден не домовиться з республіканцями – американська допомога Україні зупиниться»; «у Білий дім повернеться наш Трамп» – «ми перемогли».

Головною новиною з цього приводу 23 травня стало те, що у США припинили обговорення військової допомоги Україні через держборг.

Насправді, ситуація виглядає наступним чином. Держборг США досяг стелі $31,4 трлн у січні (її з 1917 року встановлює Конгрес, щоб виконавча влада не могла позичати нескінченно).

Повноцінний дефолт США в принципі вкрай малоймовірний – саме через специфіку американського держборгу: по суті, навіть їхній зовнішній борг – це внутрішній, оскільки американські казначейські облігації купують за долари, а не рублі чи замбійські квачі.

У дефолті ніхто не зацікавлений, оскільки США має величезну кількість кредиторів. І адміністрація Байдена, і республіканці в Конгресі на консультаціях щодо підвищення стелі держборгу взагалі не розглядають можливість скорочення військових витрат США (з яких в основному і йде допомога Україні).

Тож сподівання москви на рецесію в країнах Заходу або на дефолт США – марні. Якщо вони, навіть, за таких дійсно важких обставин підтримують Україну, то цей процес триватиме й надалі.

Джерело: https://t.me/spravdi/29485

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