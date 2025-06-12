Від імені американського народу я хочу привітати російський народ з Днем росії. Сполучені Штати залишаються відданими підтримці російського народу, який продовжує будувати своє прагнення до кращого майбутнього, — держсекретар США Марко Рубіо.

"Ми також користуємося цією нагодою, щоб підтвердити бажання Сполучених Штатів конструктивно співпрацювати з російською федерацією для досягнення тривалого миру між росією та Україною. Ми сподіваємося, що мир сприятиме розвитку більш взаємовигідних відносин між нашими країнами", — йдеться у повідомленні на сайті Держдепартаменту.

Треба нагадати їм справжню назву: День незалежності росії від радянського союзу

** Виявляється сором може бути не тільки іспанським...

Ну, а про наше поздоровлення ви вже знаєте 1 000 340

Джерело: https://t.me/znua_live/205698

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