Десант із гелікоптерів і штурм укріплень росіян: ГУР звітує про втрати ворога на Харківщині

Підрозділи ГУР МО України знищили на Куп’янському напрямку сотні позицій окупантів, десятки одиниць техніки та переправ. Під час весняної операції ворог втратив щонайменше 439 бійців убитими та пораненими, шестеро потрапили в полон.

Про це повідомляє Головне управління розвідки МО України.

Підрозділи воєнної розвідки України продовжують нищити окупантів на Куп’янському напрямку. Під час весняної операції спецпризначенці з «Спецпідрозділу Тимура» ГУР МО України знищили або уразили близько 600 підземних укриттів, дев’ять польових складів боєкомплекту та вісім переправ через річку Оскіл.

Операція була спрямована на зрив планів російських окупантів переправитися через річку та розширити плацдарм на правому березі. За даними розвідників, загальні втрати противника склали 439 осіб убитими та пораненими. Шестеро загарбників були взяті в полон.

Також знищено 49 гармат і гаубиць, 17 автомобілів і мотоциклів, три човни, дві артилерійські установки та два танки.

На опублікованому відео – кадри повітряного десанту, штурмів, бойової роботи артилерії та мінометів, дії FPV-операторів і диверсійних груп у тилу противника, а також евакуація поранених у «червоній зоні».

Агентство Телевидения Новости