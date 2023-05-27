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Дев'ять років тому стався перший бій за донецький аеропорт

Девять років тому стався перший бій за донецький аеропорт

У ніч проти 26 травня 2014-го угруповання проросійських бойовиків здійснило спробу захопити летовище, авіасполучення на якому припинено ще 6 травня. З другої спроби бойовики зайняли частину приміщень будівлі. Вони в ультимативній формі вимагали від українських силовиків, які перебували у старому терміналі, скласти зброю і здатися.

Український уряд, зі свого боку, теж висунув бойовикам ультиматум про звільнення захоплених будівель. Жодна зі сторін не хотіла йти на поступки — розпочався бій.

У медіацентрі РНБОУ тоді заявили, що підрозділи армійського спецназу за підтримки бойової авіації завдали удару по терористах, які намагалися взяти під контроль міжнародний аеропорт Донецька. Було залучено штурмову і армійську авіацію, проведено висадку десанту.

Сили АТО в результаті ефективної спецоперації знищили третину сепаратистського батальйону «Восток». У лавах бойовиків почалася паніка, натомість українські військові підрозділи надійно закріпилися в районі аеропорту.

У різний час в аеропорту і прилеглих Пісках воювали бійці 95-ї та 79-ї десантних бригад, воїни 3-го кіровоградського полку спецпризначення та батальйону «Дніпро-1», артилеристи й танкісти 93-ї бригади, добровольці з ДУК «Правого сектору» та батальйону «ОУН», військові з інших частин.

20 січня 2015 року проросійські бойовики, не припиняючи штурмів, підірвали новий термінал Донецького аеропорту, остаточно перетворивши колись один з найбільших аеропортів країни на руїни. Після того військовим керівництвом було прийнято рішення відвести українських бійців, і 21-22 січня останні (як тоді гадалося) вцілілі захисники залишили зруйнований термінал.

23 січня 2015 року, вже після руйнування нового терміналу, вийшла остання група з території Донецького аеропорту з позиції «Пожарка», що була між новим терміналом та диспетчерською вежею. Але тоді мало хто знав, що група «Адама» тримала оборону в пожежній частині ще 2 дні. (https://telegra.ph/file/e62ea391f9498f44f8fbf.jpg)

Донецький аеропорт став своєрідним символом нескореності. Україна дізналася про людей, що міцніші за бетон. Про «кіборгів», які захищали летовище неймовірних 244 доби. Вічна слава героям!

Джерело: @istoriya_ukrainy

Новости портала «Весь Харьков»

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