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Директор ЦДЕ спрогнозував, коли відновлять пошкоджені рф потужності газовидобутку

Директор ЦДЕ спрогнозував, коли відновлять пошкоджені рф потужності газовидобутку

Частину пошкоджених атаками рф потужностей газовидобутку можна буде відновити за оптимістичними прогнозами не раніше вересня-листопада, і вони охоплюють приблизно 25% видобутку, який мала Україна до початку масованих ударів по енергосистемі.

Так вважає директор Центру досліджень енергетики (ЦДЕ) Олександр Харченко, передає "Інтерфакс-Україна".

"Є такі пошкодження, наслідки яких можна протягом місяця-півтора пом’якшити, але частина пошкоджень доволі серйозні, після яких хоча б у вересні, жовтні, листопаді запуститися. Навіть за умови повної відсутності атак. І ця категорія охоплює чверть видобутку газу, який був три місяці тому", – сказав він.

Харченко зазначив, що, за доступною йому статистикою, російські удари "на 40% обмежили нашу спроможність виробляти газ".

За його словами, частину втраченого обладнання можна порівняти в високовольтними електроенергетичними трансформаторами, які неможливо купити миттєво, а треба чекати 9-12 місяців, і які дорого коштують.

При цьому Харченко вказав, що зараз будується велика кількість газової генерації, і потрібно буде вирішувати питання, як забезпечувати її ресурсом.

"На жаль, Олексій Чернишов, який очолював "Нафтогаз", не сформував відповідних запасів обладнання і, як ми тепер точно знаємо, захист об’єктів не був достатньо сформованим, і це треба констатувати", – описав ситуацію директор ЦДЕ.

За його словами, альтернативи імпорту немає.

"Є різні оцінки, яку кількість газу ми потребуємо. Є оцінка однієї держкомпанії в 7 млрд куб. м, іншої – в 2,7 млрд куб. м. Наші розрахунки показують, що потрібно щонайменше 4,5 млрд куб. м імпорту, щоб зима проходила спокійно в частині газу", – зазначив Харченко.

Він висловив переконання, що для цього потрібно не пізніше травня розпочати масштабний імпорт, що потребуватиме приблизно $1,8-2 млрд, але проблема з коштами залишається вкрай актуальною.

Джерело: epravda.com.ua

Новости портала «Весь Харьков»

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