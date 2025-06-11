Для чого росіяни притягли до себе старого Маска і хто він такий

«Інженер, бізнесмен, торговець дорогоцінним камінням, батько Ілона Маска» — так у програмі «Форуму майбутнього 2050», що проходить зараз у москві, представлений Еррол Маск. Учасники форуму збираються шукати відповідь на запитання: «Якою буде нова росія та світ у середині XXI століття?» та планують обговорити низку тем, серед яких: ідеологія, зовнішня політика, національні пріоритети, суверенний розвиток, традиційні цінності, патріотичне виховання. Зокрема, одна із тем називається: «російський космос. Гонка за Марс». Судячи з біографії 79-річного Маска-старшого, всі ці питання ніколи раніше його серйозно не цікавили. Тому запросили його швидше не для прикраси списку спікерів, а для використання у путінській пропаганді. Підтверджує це те, що Ерролу російські ЗМІ приділяють дуже багато уваги.

Що Еррол Маск говорив у москві

В інтерв'ю телеканалу «Царгород» (його власник Костянтин Малофєєв разом з Олександром Дугіним є організатором форуму) батько Маска розповів, що «його запросили дуже цікаві особи, щоб поговорити про майбутнє», а також йому «надали допомогу з перельотом».

Також Еррол Маск висловився про сварку свого сина із президентом США Дональдом Трампом. За версією Маска-старшого, Ілон вважає, що запропонований Трампом законопроєкт, який став однією з причин їхньої сварки, «не можна приймати, оскільки демократи хочуть на цьому нажитися». «На жаль, Ілон не зрозумів, що Трамп змушений так вчинити, щоб отримати голоси демократів у сенаті», — сказав Еррол Маск.

Він взагалі применшив значення суперечки між своїм сином та Трампом. «Ви знаєте, вони були в стані сильного стресу протягом п'яти місяців, дайте їм перепочинок. Трамп переможе — він президент, його обрали президентом. Так що Ілон припустився помилки, я думаю. Але він утомився, він у стресі».

Еррол також припустив, що сварка «була лише дрібницею» і «закінчиться завтра».

Далі він похвалив росіян і назвав їх «одними з найрозумніших людей у світі».

Раніше Еррол Маск говорив, що їхня сім'я відчуває захоплення путіним. На його думку, «якщо розглядати путіна просто як чоловіка, а не в контексті міжнародної політики, складно не відчувати до нього повагу».

Хто такий Еррол Маск

Еррол Маск народився у столиці ПАР Преторії 9 березня 1946 року у сім'ї південноафриканця та британки.

Здобувши освіту в галузі електромеханіки в Університеті Преторії, він поєднував роботу технічного консультанта з підприємницькою діяльністю. Його інженерний бізнес охоплював різні проєкти від будівництва офісних центрів до створення військових об'єктів. Паралельно він розвивав нерухомість, особливо у сфері комерційної та житлової забудови.

1972 року Маск-старший вирішив спробувати себе в політиці і став незалежним представником району Саннісайд у міській раді Преторії. Через вісім років, 1980 року, він став членом Прогресивної федеральної партії, яка на той час стала офіційною опозицією (це була відверто ліва партія).

1986 року він набув права на видобуток у трьох замбійських смарагдових шахтах, але не був їх повноправним власником. За словами Еррола, завдяки дорогоцінному каменю він став надзвичайно багатий, а грошей було настільки багато, що часом вони не поміщалися в сейф.

Останнім часом Еррол Маск бере активну участь у різних проєктах. 2025 року видання Fortune повідомило про його новий проєкт "Musk it" — він пов'язаний з токенами та криптовалютою. З його допомогою Маск хоче зібрати кошти на розвиток аналітичного центру Musk Institute.

Джерело: thepage.ua

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