Для обстрілу Харківського району окупанти застосували дві ракети «Іскандер»

22 липня близько 1:10 війська рф завдали ракетних ударів по місту Дергачі Харківського району. За попередніми даними, ворог застосував дві ракети «Іскандер-М».

Про це повідомили в Харківській обласній прокуратурі.

Пошкоджено низку обʼєктів цивільної інфраструктури: навчальний заклад, приміщення цивільних підприємств, багатоквартирні житлові будинки тощо. Без постраждалих.

Близько 5:20 зс рф здійснили авіаційний обстріл с. Сенькове Купʼянського району. Загорівся приватний житловий будинок. Тілесні ушкодження отримала жінка 75 років.

Також сьогодні, близько 9:40, окупанти обстріляли с. Подоли Купʼянського району. Поранена мирна жителька, їй надано медичну допомогу на місці. Пошкоджено приватні домоволодіння та гараж.

За процесуального керівництва Купʼянської та Дергачівської окружних прокуратур Харківської області розпочато досудові розслідування за фактами порушення законів та звичаїв війни (ч. 1 ст. 438 КК України).

Агентство Телевидения Новости