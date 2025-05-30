Для удару по Харкову окупанти застосували вісім «шахедів»

30 травня, з 3:10 до 3:30, російська армія атакувала ударними безпілотниками Харків. Зафіксовано влучання восьми БпЛА по території транспортного комунального підприємства у Слобідському районі.

Про це повідомили в Харківській обласній прокуратурі.

Пошкоджено щонайменше 38 тролейбусів, приміщення. Вибуховою хвилею вибито вікна у сусідніх житлових будинках.

Дві жінки зазнали гострої реакції на стрес, ще одна дістала поранення.

Попередньо встановлено, що для масштабного удару по місту ворог застосував БпЛА «Герань-2».

За процесуального керівництва Слобідської окружної прокуратури м. Харкова розпочато досудове розслідування за фактом вчинення воєнного злочину (ч. 1 ст. 438 КК України).

Агентство Телевидения Новости