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Донька Кіта Келлога звернулася до батька після російської атаки

Донька Кіта Келлога звернулася до батька після російської атаки

3:19 ночи:

"Громкая ночь в Киеве, папа!

Может быть это просто взрывы и стрельба ночью, но у меня такое странное чувство, что россияне не хотят мира",

2:43 ночи:

"Многие украинские города под обстрелом. россия хочет, чтобы вы думали, что она бьёт в ответ. Но украинские высокоточные удары произошли в ответ на непрекращающиеся российские атаки по мирным гражданам, и только после того, как путин отказался от прекращения огня. Он только хочет, чтобы было ещё больше войны, и всю Украину".

Донька Келлога активно підтримує Україну, зокрема вона очолює благодійний фонд RT Weatherman Foundation, який допомагає Україні від початку вторгнення.

Джерело: https://t.me/gruntmedia/55663

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