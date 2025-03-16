Дослідники виявили нейромережі, які найбільше "шпигують" за користувачами

На тлі зростаючої стурбованості з приводу китайських нейромереж, нове дослідження показує, що ці страхи можуть бути перебільшеними – принаймні, коли йдеться про конфіденційність даних. Деякі популярні американські чат-боти ШІ можуть збирати навіть більше вашої інформації.

Про це повідомляє портал ZDNet із посиланням на дослідження Surfshark, яке охопило 10 найпопулярніших чат-ботів: ChatGPT, Gemini, Copilot, Perplexity, DeepSeek, Grok, Jasper, Poe, Claude і Pi. Вони проаналізували, які типи даних збирає кожний застосунок, чи обробляються користувацькі дані та чи використовують їх у роботі з рекламодавцями.

Розслідування виявило, що Google Gemini збирає значно більше персональних даних, ніж його конкуренти. Застосунок збирає 22 з 35 типів користувацьких даних, включно з висококонфіденційними даними, як-от геолокація, особистий контент, список контактів пристрою та історія переглядів.

Китайська DeepSeek, незважаючи на побоювання, опинилася в середині списку – тож вона не найкраща, але й не найгірша. Ця модель збирає в середньому 11 типів даних, зокрема контактну інформацію, користувацький контент і діагностичні дані.

Аналогічно, ChatGPT, найпопулярніший чат-бот у світі, збирає 10 унікальних типів даних, включно з контактною інформацією, користувацьким контентом, ідентифікаторами, даними про використання та діагностикою.

Рейтинг вийшов такий (чим вище розмістився бот, тим більше даних він збирає):

● Gemini

● Poe

● Claude

● Copilot

● DeepSeek

● ChatGPT

● Perplexity

● Grok

● Pi

● Jasper

Джерело: unian.ua

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