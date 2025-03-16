Надзвичайне
Перейти к списку новостей
Сегодня 10:27
Просмотров: 78

Дослідники виявили нейромережі, які найбільше "шпигують" за користувачами

На тлі зростаючої стурбованості з приводу китайських нейромереж, нове дослідження показує, що ці страхи можуть бути перебільшеними – принаймні, коли йдеться про конфіденційність даних. Деякі популярні американські чат-боти ШІ можуть збирати навіть більше вашої інформації.

Про це повідомляє портал ZDNet із посиланням на дослідження Surfshark, яке охопило 10 найпопулярніших чат-ботів: ChatGPT, Gemini, Copilot, Perplexity, DeepSeek, Grok, Jasper, Poe, Claude і Pi. Вони проаналізували, які типи даних збирає кожний застосунок, чи обробляються користувацькі дані та чи використовують їх у роботі з рекламодавцями.

Розслідування виявило, що Google Gemini збирає значно більше персональних даних, ніж його конкуренти. Застосунок збирає 22 з 35 типів користувацьких даних, включно з висококонфіденційними даними, як-от геолокація, особистий контент, список контактів пристрою та історія переглядів.

Китайська DeepSeek, незважаючи на побоювання, опинилася в середині списку – тож вона не найкраща, але й не найгірша. Ця модель збирає в середньому 11 типів даних, зокрема контактну інформацію, користувацький контент і діагностичні дані.

Аналогічно, ChatGPT, найпопулярніший чат-бот у світі, збирає 10 унікальних типів даних, включно з контактною інформацією, користувацьким контентом, ідентифікаторами, даними про використання та діагностикою.

Рейтинг вийшов такий (чим вище розмістився бот, тим більше даних він збирає):

● Gemini

● Poe

● Claude

● Copilot

● DeepSeek

● ChatGPT

● Perplexity

● Grok

● Pi

● Jasper

Дослідники виявили нейромережі, які найбільше шпигують за користувачами

Джерело: unian.ua

Новости портала «Весь Харьков»

Перейти к списку новостей

Темы: інтернет

Читайте ещё:

Проєкт «Армія відновлення» сприяє постійному працевлаштуванню
12.03.2025 08:03    121
Нацбанк планує посилити кіберзахист фінансових компаній: деталі
12.03.2025 07:45    163
У "Дії" запустили цифровий дозвіл на зброю, — міністр цифрової трансформації Михайло Федоров
11.03.2025 07:11    117
Марк Цукерберг допоміг Китаю створити інтернет-цензуру
10.03.2025 10:08    206
Маск натякнув, що може "обвалити" фронт в Україні і вимагає "миру негайно"
10.03.2025 08:08    171
Новини з іншого світу
09.03.2025 08:02    157
Маскується під відео та краде дані: У ЦПД попередили про новий вірус, який шириться в Telegram
08.03.2025 10:04    229
На YouTube буде менше реклами, або показуватимуть її менш нахабно: що сталося
04.03.2025 10:43    201
СБУ затримала на Полтавщині ще 2-х агітаторів рашизму та хакера, який створив ботоферму для «розгону» російської пропаганди
04.03.2025 07:41    139
кремль перетворив інтернет на інформаційне гетто
02.03.2025 08:37    155
Март
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
          1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
31            
закрыть
 
Архив новостей

Ми рекомендуємо

  • Рощинская — доставка воды в Харькове на сайте vodar.in.ua.

  • Доставка води в Харкові avita.ua - енергія природи у кожному ковтку

Корисна інформація

Найбільш популярне

  • Читаємо
  • Дивимося

Юридичне забезпечення порталу

Адвокат
СМОРОДИНСЬКИЙ
Віктор Семенович
+38(050)323-32-35
vsmorod@gmail.com
 