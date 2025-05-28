Дронова дуель: Індія та Пакистан розпалюють нову гонку озброєнь

Індія та Пакистан занурилися в гонку озброєнь із застосуванням безпілотників. Після нещодавніх бойових зіткнень обидві країни активно інвестують значні кошти в розвиток безпілотних систем, повідомляє Reuters.

Співрозмовники агентства відмітили, що очікують збільшення використання БпЛА ядерними сусідами, оскільки невеликі атаки безпілотників можуть вражати цілі без ризику для особового складу і не провокувати неконтрольовану ескалацію.

Представник Індійської федерації безпілотників, яка представляє понад 550 компаній і регулярно взаємодіє з урядом, Сміт Шах зазначив, що Індія планує суттєво посилити інвестиції в національну дронову індустрію. За його словами, протягом наступних 12-24 місяців країна може витратити на розвиток безпілотних систем близько 470 мільйонів доларів, що майже втричі більше, ніж до початку нещодавнього конфлікту.

Зазначається, що цей прогноз з'явився після того, як цього місяця Індія схвалила виділення близько 4,6 мільярдів доларів на надзвичайні військові закупівлі. За словами двох індійських чиновників, індійські військові планують використати частину цього додаткового фінансування на бойові і розвідувальні дрони.

Тим часом Військово-повітряні сили Пакистану наполягають на придбанні більшої кількості БпЛА, намагаючись уникнути ризику для своїх висококласних літаків.

За словами політолога Королівського коледжу Лондона Волтера Ладвіга ІІІ, Індія і Пакистан "схоже, розглядають удари з безпілотників як спосіб чинити військовий тиск, не провокуючи при цьому широкомасштабну ескалацію".

"БПЛА дозволяють лідерам демонструвати рішучість, досягати видимих результатів і управляти внутрішніми очікуваннями - і все це без того, щоб наражати на небезпеку дорогі літаки або пілотів", - додав він.

Джерело: unian.ua

Новости портала «Весь Харьков»