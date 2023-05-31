ДСНС ліквідували 6 пожеж

Протягом доби з 30 по 31 травня 2023 року рятувальники Харківського гарнізону ДСНС продовжували виконувати службові обов’язки в умовах воєнного часу.

За цей період здійснено 17 оперативних виїздів, з яких:

6 – на ліквідацію пожеж, з них 1 спричинена ворожим обстрілом;

2 – на перевірку місць ворожих обстрілів;

7 – для надання допомоги населенню;

2 – інші виїзди.

О 00:40 рятувальники 47-ї ДПРЧ вирушили гасити пожежу, яку спричинили окупанти черговим обстрілом м. Вовчанська. Горів приватний гараж на площі 2 кв.м. О 01:35 вогонь ліквідований силами 5 рятувальників та 1 одиниці техніки ДСНС.

2 рази рятувальники виїздили для обстеження місць ворожих обстрілів. Цієї доби їх зазнали Липецька і Вовчанська громади. У с. Липці пошкоджені 2 приватних будинки, автомобіль, опору лінії електропередач. У м. Вовчанську пошкоджені або зруйновані житлові і господарчі забудови та 1 вантажний автомобіль на території 11 приватних домоволодінь, також пошкоджені будівля кафе, елеватору, зерносховища та складу. Обійшлось без постраждалих.

На одній з пожеж, що виникла через несправність автомобіля, постраждав 72-річний чоловік. Він отримав опіки голови, рук та грудної клітини і був госпіталізований до опікового центру Харкова. Горів його гараж та автомобіль «ВАЗ 2101» на загальній площі 40 кв.м. О 08:08 до місця пожежі прибули рятувальні підрозділи Харківського і Луганського гарнізонів ДСНС у складі 2-х одиниць техніки та 10 рятувальників. Вони ліквідували пожежу о 09:15.

Піротехнічними підрозділами ДСНС протягом доби вилучено та знешкоджено 92 одиниці вибухонебезпечних предметів.

Агентство Телевидения Новости