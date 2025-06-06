ДТП з перекиданням авто у Харкові: патрульні розповіли деталі

Сьогодні, 6 червня, близько 11:30, у Харкові на вулиці Волонтерська, 4/6, не розминулися автомобілі Volkswagen Caddy та Renault Kango, який від удару перекинувся набік.

Про це повідомили в УПП Харківської області.

Як встановили патрульні на місці, водій Volkswagen, який рухався другорядною дорогою по вулиці Волонтерська в напрямку вулиці Озерянська, був не уважний, не стежив за дорожньою обстановкою, відповідно не зреагував на її зміну та не надав переваги в русі автомобілю Renault Kango, що рухався головною дорогою по Волонтерській в напрямку Озерянської.

Від госпіталізації учасники ДТП відмовилися.

Патрульні відібрали у водіїв пояснення та склали схему ДТП. На водія Volkswagen складено адміністративний протокол за ст. 124 КУпАП за порушення п.п. 16.11, 2.3.б ПДР України.

Агентство Телевидения Новости