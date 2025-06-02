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Два американські мовники подали до суду після наказу Трампа припинити їх фінансування

Два американські мовники подали до суду після наказу Трампа припинити їх фінансування

Служба громадського мовлення (PBS) та Національне громадське радіо (NPR) подали до суду після наказу президента США Дональда Трампа припинити їм фінансування на початку місяця.

Як передає Укрінформ, про це повідомляє Politico.

У позові, поданому в п’ятницю, PBS стверджує, що «незалежно від будь-яких політичних розбіжностей щодо ролі громадського телебачення, наша Конституція та закони забороняють президенту виступати в якості арбітра щодо змісту програм PBS, у тому числі шляхом спроб позбавити PBS фінансування».

Також Служба громадського мовлення стверджує у своєму позові, що наказ Трампа порушує першу поправку Конституції США (загальні свободи громадян США), оскільки він «не намагається приховати той факт, що він припиняє фінансування PBS через зміст програм PBS і через бажання змінити їхній зміст».

«Це є кричущою дискримінацією поглядів і порушенням редакційних прав PBS і станцій-членів PBS», — йдеться в позові.

Зазначається, що позов PBS був поданий до суду через три дні після того, як Національне громадське радіо (NPR) подало аналогічний позов проти адміністрації Трампа.

NPR у позові також вказує, що указ Трампа порушує першу поправку Конституції США. Корпорація позивається до адміністрації Трампа після спроби президента звільнити членів її правління.

Источник: ukrinform.ua

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