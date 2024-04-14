Двоє загиблих, двоє поранених: наслідки обстрілів Харківщини за добу

Артилерійських та мінометних ударів ворога зазнали близько 17 населених пунктів Харківщини: Липці, Подоли, Веселе та ін. Авіаударів зазнали н.п. Загризове, Борова, Слобожанське, Веселе, Першотравневе, Копанки, Колодязі.

Про це повідомив начальник Харківської ОВА Олег Синєгубов.

00:06 Ворог завдав ударів безпілотниками по Харкову, ціль – критична інфраструктура.

21:23 Харківський р-н, Липецька ТГ, с. Веселе. Внаслідок обстрілу КАБ пошкоджені два приватні будинки. Загинули 61-річна жінка та 68-річний чоловік.

21:21 Куп’янський р-н, Курилівська ТГ, с. Подоли. Внаслідок обстрілу горіла господарча споруда.

20:00 Куп’янський район, Курилівська громада, с. Подоли. Під час обстрілу близько поранень зазнала 40-річна жінка.

15:30 Харківський р-н, Липецька громада, с. Слобожанське внаслідок обстрілу двома КАБами пошкоджено прилеглі приватні будинки.

15:20 с. Черкаські Тишки Харківського району внаслідок ворожого авіаційного обстрілу КАБ пошкоджено будинок, автомобіль.

13:25 Куп’янський р-н, с. Петропавлівка. Внаслідок скидання боєприпасу з FPV-дрона поранено 57-річного водія бригади екстреної медичної допомоги.

13 квітня 10:20 Ізюмський р-н, Борівська ТГ, с. Загризове. Відбувся обстріл КАБ. Пошкоджено будинок, господарчі споруди.

За минулу добу на Куп’янському напрямку ворог наступальних дій не вів.

Упродовж доби на Харківщині зведені групи вибухотехніків провели розмінування 37,19 га території, знищили 413 вибухонебезпечних предметів.

Агентство Телевидения Новости