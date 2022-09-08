Двоє загиблих, п’ятеро поранених: наслідки ранкового обстрілу ХТЗ

Житлові квартали Індустріального та Немишлянського районів Харкова зазнали обстрілів сьогодні близько 10 ранку. Пошкоджено будинки, школу, адміністративну будівлю та промислові приміщення. Двоє чоловіків – 21 та 65 років – від отриманих травм загинули. Гатили з «Градів» – такий висновок зробили фахівці.

Ігор Овчарук, нач. частини гуманітарного розмінування ДСНС України

Було проведено обстріл з РСЗВ «Ураган», було 5 запусків: з них 4 фугасні, п’ятий – бойові касетні елементи були випущені. Небезпечно. Той, хто знаходиться у зоні ураження – загине. Великий об’єм вибуху. Бойові касетні елементи – випадають касети, накривають велику площу і вражають шрапнеллю – бойові елементи, шарики, які вражають живу і броньовану силу.

Ми целы, там ранило человека. Парень был на работе, прошило дверь три осколка.

Скорая приехала, службы, буквально за 30 секунд. Говорят, один человек пострадал, на скорой кого-то увезли.

За даними обласної військової адміністрації, п’ятеро цивільних отримали поранення. Двоє травмованих – 49-річний чоловік і 21-річна жінка – перебувають у важкому стані. Мешканець будинку поряд розповідає: саме збирався на вулицю, але його затримала кішка.

Володимир

Я був у квартирі. Як нам розказують про дві стіни – в коридор побіг і там перебував 10 хвилин, коли були вибухи. Потім одягнувся, пішов і побачив, що тут було. Мене оця киця, мабуть, і врятувала. Військові кажуть, що це був Ураган, але там, де ми знаходимося, він нібито не може сюди добивати. Але в нашому районі кажуть так, що це були так звані «хулігани» – вони вискакують на окраїну своєї території, роблять постріли, повертаються та тікають. Можливо так. Але це можуть прокоментувати тільки військові.

Правоохоронці оглянули місце події та вилучили уламки снарядів. Розпочато досудове розслідування за фактом порушення законів та звичаїв війни, поєднаного з умисним вбивством. У подальшому матеріали кримінального провадження будуть передані за підслідністю до Управління СБУ в Харківській області.





Агентство Телевидения Новости